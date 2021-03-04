04 Mart 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Yine yeni yeniden "DEAŞ kartı" mı? ABD'nin yerel güçler oyunu

Yine yeni yeniden "DEAŞ kartı" mı? ABD'nin yerel güçler oyunu

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 04.03.2021 14:51
Güncelleme:04.03.2021 15:02
ABD Başkanı Joe Biden'ın başkanlığı döneminde en çok merak edilen konu Orta Doğu'da atılacak adımlar. Özellikle PKK ve YPG konusunda nasıl adımlar atılacak? Terör örgütleri ile ilişkileri nasıl olacak? İşte ABD'nin Obama'dan Biden'a YPG/PKK ilişkisi...

ABD Başkanı Joe Biden'ın başkanlığı döneminde en çok merak edilen konu Orta Doğu'da atılacak adımlar. Özellikle PKK ve YPG konusunda nasıl adımlar atılacak? Terör örgütleri ile ilişkileri nasıl olacak? İşte ABD'nin Obama'dan Biden'a YPG/PKK ilişkisi...

ABD üssüne saldırıyı kim yaptı? ABD ÜSSÜNE SALDIRIYI KİM YAPTI?
ABD askerlerinin bulunduğu üsse roketli saldırı ABD ASKERLERİNİN BULUNDUĞU ÜSSE ROKETLİ SALDIRI
Suriyede ABD işgali genişliyor! PKKya drone üssü SURİYE'DE ABD İŞGALİ GENİŞLİYOR! PKK'YA DRONE ÜSSÜ
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Başkan Erdoğan'ın hocası hayatını kaybetti
Başkan Erdoğan'ın hocası hayatını kaybetti
ABD'deki o ilana soruşturma!
ABD'deki o ilana soruşturma!
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Yine yeni yeniden DEAŞ kartı mı?
Yine yeni yeniden "DEAŞ kartı" mı?
300 bin konut nasıl dönüştürülecek?
300 bin konut nasıl dönüştürülecek?
Avcılar'da sözleşmeli memurlar eylem yaptı
Avcılar'da sözleşmeli memurlar eylem yaptı
Sınırda yakalandılar! 2'si PKK'lı terörist çıktı
Sınırda yakalandılar! 2'si PKK'lı terörist çıktı
Başkan Erdoğan'dan muhalefete sert tepki
Başkan Erdoğan'dan muhalefete sert tepki
İP'te deprem: Titanik batıyor
İP'te deprem: Titanik batıyor
İyi Partili Ümit Özdağ partisinden istifa etti!
İyi Partili Ümit Özdağ partisinden istifa etti!
Bakan Selçuk’tan önemli açıklamalar
Bakan Selçuk’tan önemli açıklamalar
Havalimanında milyonluk tırnakçılık!
Havalimanında milyonluk tırnakçılık!
Daha Fazla Video Göster
Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ