Yine yeni yeniden "DEAŞ kartı" mı? ABD'nin yerel güçler oyunu

ABD Başkanı Joe Biden'ın başkanlığı döneminde en çok merak edilen konu Orta Doğu'da atılacak adımlar. Özellikle PKK ve YPG konusunda nasıl adımlar atılacak? Terör örgütleri ile ilişkileri nasıl olacak? İşte ABD'nin Obama'dan Biden'a YPG/PKK ilişkisi...

ABD Başkanı Joe Biden'ın başkanlığı döneminde en çok merak edilen konu Orta Doğu'da atılacak adımlar. Özellikle PKK ve YPG konusunda nasıl adımlar atılacak? Terör örgütleri ile ilişkileri nasıl olacak? İşte ABD'nin Obama'dan Biden'a YPG/PKK ilişkisi...