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Son dakika: ABD üssüne 10 roketle saldırı! Uzman isim A Haber'de değerlendirdi: Kasım Süleymani'nin intikamının peşindeler

A Haber
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Giriş: 03.03.2021 10:52
Güncelleme:03.03.2021 10:53
Son dakika haberi... 15 Şubat'ta da Erbil yakınlarında ABD'ye ait askeri üs yakınına düzenlenen roket saldırısında bir sivil çalışan hayatını kaybetmiş, biri Amerikan askeri olmak üzere beş kişi de yaralanmıştı. Bu saldırılar Biden’ın Orta Doğu hamlesine bir cevap mı? Saldırıyı kim yaptı? Irak'ta yaşananları Emekli Kurmay Albay Gürsel Tokmakoğlu A Haber'de değerlendirdi. Tokmakoğlu, "Kasım Süleymani olayından sonra bölgede İran’a ait olan unsurlar daha da ABD ile mücadele etme azmi içerisine girdiler. Bunların intikam peşinde koştuklarını ifade edebiliriz." ifadelerini kullandı.

15 Şubat'ta da Erbil yakınlarında ABD'ye ait askeri üs yakınına düzenlenen roket saldırısında bir sivil çalışan hayatını kaybetmiş, biri Amerikan askeri olmak üzere beş kişi de yaralanmıştı. Bu saldırılar Biden'ın Orta Doğu hamlesine bir cevap mı? Saldırıyı kim yaptı? Irak'ta yaşananları Emekli Kurmay Albay Gürsel Tokmakoğlu A Haber'de değerlendirdi.

İNTİKAM PEŞİNDELER

Tokmakoğlu, "Trump yönetimi zamanında Kasım Süleymani'nin ortadan kaldırılması olayı var bunu yok sayamayız. Süleymani ismi bütünüyle İran'dan Doğu Akdeniz'e kadar Irak'ı Suriye'yi içine alan boylam üzerinde hem mezhepsel yayılmayı hem bu bölgelerin yerel unsurlarını kendisine bağlamayı hükümetler nezdinde de bu bölgedeki bütün ihaleleri alıp burayı yönetmeyi sağlamış ve buna ilave olarak burada silahlı milis gruplarını tamamen organize etmiş bir isimdi. Kasım Süleymani olayından sonra bölgede İran'a ait olan unsurlar daha da ABD ile mücadele etme azmi içerisine girdiler. Bunların intikam peşinde koştuklarını ifade edebiliriz." şeklinde konuştu.

ABD askerlerinin bulunduğu üsse roketli saldırı ABD ASKERLERİNİN BULUNDUĞU ÜSSE ROKETLİ SALDIRI

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