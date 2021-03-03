03 Mart 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Son dakika: ABD askerlerinin bulunduğu üsse roketli saldırı

Son dakika: ABD askerlerinin bulunduğu üsse roketli saldırı

Son dakika haberleri... Irak’ta ABD askerlerinin bulunduğu Ayn el-Esed Askeri Üssü’ne 10 roketle saldırı düzenlendiği bildirildi. Irak hükümetinden ise konuyla ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 03.03.2021 Güncelleme Tarihi: 03.03.2021
ABONE OL
Son dakika: ABD askerlerinin bulunduğu üsse roketli saldırı

Irak'ın batısındaki Enbar vilayetinde ABD askerlerinin bulunduğu Ayn el-Esed Askeri Üssü'ne 10 roketle saldırı düzenlendiği bildirildi.

Haberi duyuran Irak resmi ajansı, saldırının kim tarafından düzenlendiği ve zarar meydana gelip gelmediğine ilişkin bilgi vermedi.

Irak hükümetinden ise konuyla ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 26 Aralık 2018'de Enbar'da bulunan Ayn el-Esed Askeri Üssü'ne sürpriz bir ziyaret gerçekleştirmişti.

ABD üssüne saldırıyı kim yaptı? ABD ÜSSÜNE SALDIRIYI KİM YAPTI?

ABD askerlerinin olduğu üsse roketli saldırı ABD ASKERLERİNİN OLDUĞU ÜSSE ROKETLİ SALDIRI
Irakta ABD askerlerinin olduğu üsse saldırı IRAK'TA ABD ASKERLERİNİN OLDUĞU ÜSSE SALDIRI

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ
ANA SAYFA