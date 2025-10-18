18 Ekim 2025, Cumartesi

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Yine CHP, yine kavga! Kahramanmaraş İl Kongresi'nde yumruklar konuştu
Yine CHP, yine kavga! Kahramanmaraş İl Kongresi’nde yumruklar konuştu

Yine CHP, yine kavga! Kahramanmaraş İl Kongresi'nde yumruklar konuştu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 18.10.2025 19:43
Yine CHP, yine parti içi kavga bu kez adres Kahramanmaraş. Cumhuriyet Halk Partisi'nin İl Kongresi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında başlayan sözlü tartışma, kısa sürede alevlenerek yumruklu kavgaya dönüştü. Partililerin birbirine girdiği arbedeye, salonda bulunan polis ve diğer delegeler müdahale etmek zorunda kaldı. Ortalığın bir anda karıştığı kongreye, yaşananların ardından sanki hiçbir şey olmamış gibi kaldığı yerden devam edilmesi ise dikkat çekti.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Yine CHP, yine kavga! Kahramanmaraş İl Kongresi’nde yumruklar konuştu
CHP Kahramanmaraş İl Kongresi’nde yumruklar konuştu
CHP Kahramanmaraş İl Kongresi'nde yumruklar konuştu
Gabar Petrol Sahası’nda günlük 80 bin varil üretim
"Gabar Petrol Sahası’nda günlük 80 bin varil üretim"
Kuzey Kıbrıs’ın en büyük destekçisi Türkiye!
Kuzey Kıbrıs'ın en büyük destekçisi Türkiye!
Kayseri’de savunma sanayii sergisi!
Kayseri'de savunma sanayii sergisi!
İsrail’in Gazze’de Türk askeri endişesi
İsrail'in Gazze'de Türk askeri endişesi
Kadına yönelik şiddete sıfır tolerans
"Kadına yönelik şiddete sıfır tolerans"
İlk çocuğa 5 bin, ikinci çocuğa her ay 1500 TL destek
"İlk çocuğa 5 bin, ikinci çocuğa her ay 1500 TL destek"
Bakan Göktaş: Aile bizim en güçlü kalemiz
Bakan Göktaş: "Aile bizim en güçlü kalemiz"
SoloTürk’ten nefes kesen gösteri
SoloTürk'ten nefes kesen gösteri
YSK: CHP İstanbul İl Kongresi yapılacak
YSK: CHP İstanbul İl Kongresi yapılacak
Aile Bakanı Göktaş A Haber’de!
Aile Bakanı Göktaş A Haber'de!
YSK’dan CHP’nin İstanbul İl Kongresi kararı!
YSK'dan CHP'nin İstanbul İl Kongresi kararı!
Daha Fazla Video Göster