Yine CHP, yine kavga! Kahramanmaraş İl Kongresi’nde yumruklar konuştu

Yine CHP, yine parti içi kavga bu kez adres Kahramanmaraş. Cumhuriyet Halk Partisi'nin İl Kongresi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında başlayan sözlü tartışma, kısa sürede alevlenerek yumruklu kavgaya dönüştü. Partililerin birbirine girdiği arbedeye, salonda bulunan polis ve diğer delegeler müdahale etmek zorunda kaldı. Ortalığın bir anda karıştığı kongreye, yaşananların ardından sanki hiçbir şey olmamış gibi kaldığı yerden devam edilmesi ise dikkat çekti.

