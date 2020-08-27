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Yılmaz Ateş'ten Kemal Kılıçdaroğlu'na sert sözler! "CHP işgal altında"
"CHP FETÖ'ye teslim oldu" sözleri nedeniyle geçtiğimiz yıl partiden ihraç edilen CHP eski Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş, katıldığı bir televizyon programında CHP yönetimini kızdıracak açıklamalarda bulundu. "CHP işgal altında" diyen ateş, Kemal Kılıçdaroğlu'nu çok sert ifadelerle hedef aldı.