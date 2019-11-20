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20.11.2019

Yıllar sonra Meclis'te yine o skandal sözler: Bu kadına haddini bildiriniz |Video

TBMM Genel Kurulu'nda eski başbakanlardan Bülent Ecevit ile ilgili AK Parti ve CHP grubu arasında gerginlik yaşandı. CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, 'ulan' ifadesini kullandığı AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'e "Bu kadına haddini bildiriniz" diye bağırdı. Bu skandal akıllara yıllar önce Meclis'te yaşanan Merve Kavakçı olayını getirdi.

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