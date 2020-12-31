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Yıllar geçti 28 Şubat zihniyeti değişmedi! A Haber'de başörtüsünü hedef alan Fikri Sağlar'a sert tepki: Geçmiş olsun o günler geçti

A Haber
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Giriş: 31.12.2020 12:32
Güncelleme:31.12.2020 12:39
Halk TV'de yine 28 Şubat zihniyeti ortaya çıktı. CHP'li Fikri Sağlar, konuk olduğu programda başörtüsünü hedef aldı. Başörtülülere karşı ayrımcılık ve nefret söyleminde bulunan Sağlar, "Türbanlı bir hakimin benim haklarımı koruyacağı konusunda kuşkum var" dedi. Skandal sözlere büyük tepkiler gelmeye devam ediyor. AK Parti İstanbul Milletvekili Avukat Serap Yaşar, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Yıllar geçti ama o 28 şubat zihniyeti hiç değişmedi. Aynı dil, aynı söylem, aynı nefret dili her fırsatta adeta hortluyor.. Bunun son örneği Halk TV yayınında ortaya çıktı. CHP'li Fikri Sağlar başörtülülere karşı skandal ifadeler kullandı. Ayrımcılık ve nefret söyleminde bulunan Sağlar, "Türbanlı bir hakimin benim haklarımı koruyacağı konusunda kuşkum var" dedi. AK Parti İstanbul Milletvekili Avukat Serap Yaşar, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

GEÇMİŞ OLSUN O GÜNLER GEÇTİ

Yaşar, "Sadece inançları hedef almıyor aynı zamanda kadın haklarını da hedef alıyor" ifadelerini kullanarak "Fikri Sağlar ve temsil ettiği zihniyet o eski utanç tarihinin yasakçı ilkel dönemin özlemi içinde olabilirler ama geçmiş olsun o günler geçti. O günden alınan derslerle de bugün başı örtülü başı açık kılık kıyafetine bakılmaksızın bu ülkenin kadınları ülkelerine hizmet etmenin onurunu yaşıyorlar." dedi.

BUNUN TEMİNATI BU ÜLKENİN KADINLARIDIR

Yaşar, "Fikri Sağlar'ı bu düşüncesinden ötürü kınıyorum demode buluyorum. Ve özlemi içinde bulundukları günlerin geride kaldığını bir daha geri gelmemek üzere tarihin tozlu sayfalarına gittiğini bir daha geri gelemeyeceğini de söylemek istiyorum. Bunun teminatı bu ülkenin kadınlarıdır. Fikri Sağlar böyle bir özlem içerisinde olabilir ama bu ülkenin kadınları buna izin vermeyecektir." şeklinde konuştu.

CHPli Halk TV bir kez daha 28 Şubat zihniyetinden esintiler verdi! Başörtülü hakimleri hedef aldılar CHP'Lİ HALK TV BİR KEZ DAHA 28 ŞUBAT ZİHNİYETİNDEN ESİNTİLER VERDİ! BAŞÖRTÜLÜ HAKİMLERİ HEDEF ALDILAR

Son dakika: AK Partiden CHPli Sağların skandal açıklamalarına sert tepki: 2020 yılının son faşist saldırısı SON DAKİKA: AK PARTİ'DEN CHP'Lİ SAĞLAR'IN SKANDAL AÇIKLAMALARINA SERT TEPKİ: 2020 YILININ SON FAŞİST SALDIRISI

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