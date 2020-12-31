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CHP'li Halk TV bir kez daha 28 Şubat zihniyetinden esintiler verdi! Başörtülü hakimleri hedef aldılar

zihniyeti bir kez daha sahne aldı. 'li eski bakan ve milletvekili CHP'nin kanalı 'de başörtülü hakimleri hedef aldı. 28 Şubat zihniyetini hala taşıdığını açıkça belli eden Sağlar, "Yargılandığım zaman, türbanlı bir hakimin karşısına gittiğimde, haklarımı koruyacağı ve adaleti yerine getirebileceği konusunda kuşkum var." şeklinde skandal açıklamalarda bulundu.

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Giriş Tarihi: 31.12.2020
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CHP'li Halk TV bir kez daha 28 Şubat zihniyetinden esintiler verdi! Başörtülü hakimleri hedef aldılar

CHP'nin kanalı Halk TV yine bir skandala sahne oldu. CHP'li eski bakan ve milletvekili Fikri Sağlar Halk TV'de başörtülü hakimleri hedef aldı.

CHPli Halk TV bir kez daha 28 Şubat zihniyetinden esintiler verdi! Başörtülü hakimleri hedef aldılar CHP'Lİ HALK TV BİR KEZ DAHA 28 ŞUBAT ZİHNİYETİNDEN ESİNTİLER VERDİ! BAŞÖRTÜLÜ HAKİMLERİ HEDEF ALDILAR

28 Şubat'ın yasakçı zihniyetini hala taşıdığını açıkça belli eden Sağlar başörtülü hakimlerin adil olmayacağını ima etti.

"ADALETİ YERİNE GETİREBİLECEKLERİ KONUSUNDA KUŞKUM VAR"
Sağlar, "Yargılandığım zaman, türbanlı bir hakimin karşısına gittiğimde, haklarımı koruyacağı ve adaleti yerine getirebileceği konusunda kuşkum var." şeklinde skandal açıklamalarda bulundu.

Skandal sözler sarfeden Fikri Sağlar'a sosyal medyada tepki yağdı.

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