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Yerli koronavirüs aşısında Faz-1 çalışmaları tamamlandı

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Giriş: 14.12.2020 13:19
Güncelleme:14.12.2020 13:28
Dünyanın takdirle karşıladığı Türkiye'nin koronavirüs çalışmalarında müjdeli haber geldi. Türkiye'nin yerli koronavirüs aşısında Faz-1 çalışmaları tamamlandı.

ERÜ Aşı Araştırma ve Geliştirme Merkezi (ERAGEM) ile İyi Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından Covid-19'a karşı aşı çalışmaları devam ediyor.

Yerli aşı adayları arasında yaygın uygulanmaya en yakın olan ve insan deneyleri sürdürülen aşının Faz-1 kapsamındaki ilk doz uygulaması, kasım ayı başında 44 gönüllüye yapıldı.

26 KASIM'DA BAŞLANDI

Önemli bir yan etkiye rastlanmayan ilk doz uygulamasından sonra ikinci doz uygulaması da 26 Kasım'da başlandı. Faz 1'in ikinci dozu da 44 gönüllüye uygulandı. İkinci dozun 44 gönüllüye uygulanmasıyla bugün itibarıyla Faz 1 çalışmaları tamamlandı.

YAN ETKİ GÖRÜLMEDİ

ERÜ Rektörü Mustafa Çalış, "Covid-19'a karşı üniversitemiz tarafından geliştirilen ve Sağlık Bakanlığı tarafından desteklenen yerli aşımızın Faz-1 ikinci dozlaması bugün tamamlandı ve ciddi hiçbir yan etki görülmedi. Her şey yolunda giderse inşallah bu ay sonuna kadar Faz-2'ye geçmeyi planlamaktayız" dedi

YERLİ AŞI VE KORUNDIĞI ODA GÖRÜNTÜLENDİ

Kayseri'de Erciyes Üniversitesi'nde (ERÜ) koronavirüse karşı geliştirilen ve Faz 1 kapsamında gönüllülere uygulanan yerli aşı ve saklandığı oda görüntülendi.

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