Yerli elektrikli lokomotif raylara iniyor! Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan A Haber'e özel açıklamalar

Yerli ve milli imkanlarla üretilen ilk elektrikli lokomotif Eskişehir'de raylara iniyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Bakan Varank, "Bu proje Türkiye'nin dışa bağımlılığını bitirecek en önemli projelerden bir tanesi." dedi.

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