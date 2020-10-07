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Yerli aşı için geri sayım! İnsan deneyi faz aşamalarına ay sonuna kadar geçilecek

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Giriş: 07.10.2020 10:22
Güncelleme:07.10.2020 10:22
Koronavirüsle mücadelede Türkiye'nin yerli aşısı için geri sayım başladı. Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı'nın desteklediği toplam 31 aşı ve ilaç projesi arasında Kayseri Erciyes Üniversitesi'nin iki ve Koçak Farma'nın bir aşı çalışması, insan deneyi faz aşamalarına ay sonuna kadar geçecek. Toplam 3 fazdan oluşacak çalışmaların ilk aşamasında aşı, 20-80 kişi arasındaki sağlıklı gönüllülerde denenecek. 2. aşamada 100-300 arasındaki kişiye uygulanacak. 3. ve son fazda ise aşı, Türkiye ile birlikte yurtdışındaki bazı ülkelerde bin ile 3 bin gönüllü kişide denenecek. 1, 2 ve 3. fazlar arasındaki geçiş, aşının gönüllüler üstünde ciddi bir yan etki oluşturmamasıyla mümkün olacak. Detayları A Haber muhabiri Ece Altuğ aktardı.

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