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Yerli aşı ne zaman hazır olacak? Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış A Haber'de anlattı
Kayseri Erciyes Üniversitesinde geliştirilen yerli aşıda Faz-2 çalışmaları devam ediyor. Aşının Faz-2 çalışmalarında ilk dozu gönüllülere uygulandı. Yerli aşı ne zaman kullanıma hazır olacak? Detayları A Haber muhabiri Engin Gökdemir aktardı. Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış A Haber canlı yayınında yerli aşı çalışmalarında son durumu anlattı.
Kayseri Erciyes Üniversitesinde geliştirilen yerli aşıda Faz-2 çalışmaları devam ediyor. Aşının Faz-2 çalışmalarında ilk dozu gönüllülere uygulandı. Yerli aşı ne zaman kullanıma hazır olacak? Detayları A Haber muhabiri Engin Gökdemir aktardı. Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış A Haber canlı yayınında yerli aşı çalışmalarında son durumu anlattı.