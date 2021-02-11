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Yerli aşı ne zaman hazır olacak? Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış A Haber'de anlattı

A Haber
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Giriş: 11.02.2021 14:11
Güncelleme:11.02.2021 14:36
Kayseri Erciyes Üniversitesinde geliştirilen yerli aşıda Faz-2 çalışmaları devam ediyor. Aşının Faz-2 çalışmalarında ilk dozu gönüllülere uygulandı. Yerli aşı ne zaman kullanıma hazır olacak? Detayları A Haber muhabiri Engin Gökdemir aktardı. Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış A Haber canlı yayınında yerli aşı çalışmalarında son durumu anlattı.

Kayseri Erciyes Üniversitesinde geliştirilen yerli aşıda Faz-2 çalışmaları devam ediyor. Aşının Faz-2 çalışmalarında ilk dozu gönüllülere uygulandı. Yerli aşı ne zaman kullanıma hazır olacak? Detayları A Haber muhabiri Engin Gökdemir aktardı. Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış A Haber canlı yayınında yerli aşı çalışmalarında son durumu anlattı.

Yerli aşı ne zaman hazır olacak? Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış A Haberde anlattı YERLİ AŞI NE ZAMAN HAZIR OLACAK? ERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. MUSTAFA ÇALIŞ A HABER'DE ANLATTI

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