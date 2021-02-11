Yerli aşı ne zaman hazır olacak? Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış A Haber'de anlattı
Kayseri Erciyes Üniversitesinde geliştirilen yerli aşıda Faz-2 çalışmaları devam ediyor. Aşının Faz-2 çalışmalarında ilk dozu gönüllülere uygulandı. Yerli aşı ne zaman kullanıma hazır olacak? Detayları A Haber muhabiri Engin Gökdemir aktardı. Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış A Haber canlı yayınında yerli aşı çalışmalarında son durumu anlattı.
Kayseri Erciyes Üniversitesinde geliştirilen yerli aşıda Faz-2 çalışmaları devam ediyor. Aşının Faz-2 çalışmalarında ilk dozu gönüllülere uygulandı.
Yerli aşı ne zaman kullanıma hazır olacak? Detayları A Haber muhabiri Engin Gökdemir aktardı. Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış A Haber canlı yayınında yerli aşı çalışmalarında son durumu anlattı.
İşte o açıklamalardan satır başları;
DOZLAMAYA GEÇTİK
Yerli aşımız bir ay önce Faz-1 çalışmasını bitirmiştik bir aydır da Faz-2 ön çalışmalarına devam ediyorduk. Aslında Faz-2 çalışmaları başlamıştı ama dozlamaya daha geçmemiştik. Dün itibariyle geçmiş olduk gönüllüler üzerinde.
YAKLAŞIK 250 GÖNÜLLÜ ÜZERİNDE...
Yaklaşık 250 gönüllü üzerinde dozlamamız devam edecek. Faz-1 çok iyi geçti inşallah Faz-2 de daha iyi geçeceğini ümit ediyoruz. En kısa zamanda da Faz-2'miz biter daha sonra Faz-3 ve milli aşımız yerli aşımız vatandaşlarımızla buluşur diye ümit ediyoruz.
FAZ ÇALIŞMALARININ AŞAMALARI NE ANLAMA GELİYOR?
Halkımızın anlayacağı şekilde şöyle ifade edebilirim. Yeni bir ilaç bulunduğunda yeni bir aşı bulunduğunda insan denemeleri 3 baz üzerinden geliştiriliyor. Faz-1 aşaması daha çok güvenlik aşaması. O çok kritiktir. Faz-2 aşamasın etkinliğinin ortaya çıkacağı bir aşama. Biz Faz-1 aşamasında etkinliğini de perde arkasını araştırdık umduğumuzdan çok iyi çıktı.
FAZ-3 ÇALIŞMALARI NASIL YAPILIYOR?
Faz-3 ise daha çok hastalık yapıp yapmadığını, ne kadar yaptı ne kadar korudu yani geniş kitlelere yapılacak bir aşama. Belki bir ülkede değil birkaç ülkede yapılması gerekiyor.
YERLİ AŞI MUTANT VİRÜSE KARŞI ETKİLİ OLACAK MI?
Bizim yerli aşımız inaktif aşı. Çin de kısmen açıkladı bunu bilim insanlarının çoğu bunu öngörüyor inaktif aşının mutantlara karşı daha etkili olduğu ve en güvenli aşı olduğunu biliyoruz. Biz yine de ekibimiz mutant hastalardan da kan örnekleri alıyoruz. Kendi aşımızla ilgili de bu çalışmalara devam ediyoruz.
YERLİ AŞI NE ZAMAN HAZIR OLACAK?
Bu çok kritik bir süreç. Gerçekten çok uğraşıyoruz. Gece gündüz çalışıyorlar. Bu süreçte şunu söyleyebilirim Faz-2 aşaması için iki ay içerisinde bitireceğimizi ümit ediyoruz.
NİSAN AYI İÇERİSİNDE...
Prosedürü takip etmemiz lazım. Asla prosedürden taviz vermiyoruz. İki ay içerisinde inşallah Faz-2 çalışmamız biter. İnşallah Nisan ayı içerisinde Faz-3'e geçeceğimizi ümit ediyorum.