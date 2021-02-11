Yerli aşı ne zaman hazır olacak? Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış A Haber'de anlattı

YERLİ AŞI MUTANT VİRÜSE KARŞI ETKİLİ OLACAK MI?

Bizim yerli aşımız inaktif aşı. Çin de kısmen açıkladı bunu bilim insanlarının çoğu bunu öngörüyor inaktif aşının mutantlara karşı daha etkili olduğu ve en güvenli aşı olduğunu biliyoruz. Biz yine de ekibimiz mutant hastalardan da kan örnekleri alıyoruz. Kendi aşımızla ilgili de bu çalışmalara devam ediyoruz.