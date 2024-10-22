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Yenidoğan Çetesi nasıl çökertildi? Bakan Memişoğlu süreci anlattı

Yenidoğan Çetesi nasıl çökertildi? Bakan Memişoğlu süreci anlattı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Kübra Kılıç
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Giriş: 22.10.2024 10:25
Sağlık Bakanı Memişoğlu Yenidoğan Çetesi soruşturması kapsamında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Memişoğlu Yenidoğan Çetesi nasıl çökertildi? sorusuna emniyet ve savcılık sürecini anlatarak "21 Mart'ta CİMER başvurusu ile sürecin başladığını belirten Bakan Memişoğlu, "5 Mayıs 2023'te emniyetten yardım istedik." dedi.
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