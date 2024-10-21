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"Yenidoğan Çetesi" ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan flaş açıklamalar

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 21.10.2024 12:50
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan Yenidoğan Çetesi'ne yönelik açıklamalarda bulundu. Bakan Işıkhan 2 hastanenin sözleşmelerinin feshedildiklerini söylerken ödemelerin de kesildiğini belirtti.
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Yenidoğan Çetesi ile ilgili flaş açıklamalar
"Yenidoğan Çetesi" ile ilgili flaş açıklamalar
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