"Yenidoğan çetesi" için hesap vakti! O hastaneler kapatıldı

"Yenidoğan" skandalıyla ilgili önemli gelişmeler var. Doktor ve hemşirelerin de içinde olduğu suç örgütünün bebekleri, özel hastanelerin yoğun bakım servislerinde ölüme sürüklediği ortaya çıkmıştı. Şüpheli 22 kişi tutuklandı. Soruşturmada adı geçen 10 hastanenin ruhsatı iptal edildi.

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