Yenidoğan çetesi davası: Örgüt lideri Fırat Sarı’nın avukatı savunma yaptı

İstanbul’da bebekleri anlaşmalı hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağladığı ve ihmali davranışlarla ölümlere yol açtığı iddia edilen Yenidoğan Çetesi’nin davasının 6’ncı duruşmasında önemli gelişmeler yaşandı. Örgüt lideri olduğu belirtilen Fırat Sarı’nın avukatı Aydın Mantar savunma yaptı. Mantar, Adli Tıp raporlarını tıbbi delil olarak kabul etmediklerini söyledi. Savunmada, sanıkların psikolojik olarak baskı altında oldukları ve yaşananların bir trajedi olduğu vurgulandı. Avukat, bazı sanıkların tutuklu ve görevden uzaklaştırılmış olmasının sağlık riskleri doğurduğunu belirtti. Ölen bebekler için ailelerden para alındığı iddialarının doğru olmadığını savundu. Mantar, sanıklar arasındaki günlük konuşmaların hayatın olağan akışı içinde değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Duruşma sırasında bir kişinin ses kaydı aldığı tespit edilerek duruşma salonundan çıkarıldı. Tutanak tutuldu ve kişi hakkında işlem başlatıldı. Savunmaların ardından duruşma, diğer avukatların savunmalarının alınması ve ara kararın açıklanması için yarın devam edecek. Yarınki duruşma saat 10.00’da başlayacak. Mahkeme, yaşanan trajediyi dikkate alarak ara kararını açıklayacak. Toplamda sanık sayısı 57’ye yükselmiş durumda. Duruşma, Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi konferans salonunda gerçekleştiriliyor.

