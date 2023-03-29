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Yeniden Refah Partisi’nden CHP’ye “Erbakan” tepkisi: Erbakan Hocamızın adı ağzına bile yakışmıyor

A Haber
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Giriş: 29.03.2023 12:41
Güncelleme:29.03.2023 12:42
CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Cumhur İttifakı'na katılan Yeniden Refah Partisi'ni hedef almış, "Kılıçdaroğlu, Erbakan hocamızın kemiklerinin sızlamasına müsaade etmeyecek." demişti. Öztrak'ın bu açıklaması yine oy kaygısını gözler önüne serdi. Ancak bu millet CHP'nin geçmişte merhum Erbakan'a yaptığı eziyeti unutmadı. Öyle ki Kemal Kılıçdaroğlu, merhum Başbakan Erbakan'ı hapse attırmak için Anayasa Mahkemesi'ne dilekçe veren CHP milletvekillerinden biriydi.

Yeniden Refahtan CHPye Erbakan tepkisi YENİDEN REFAH'TAN CHP'YE ERBAKAN TEPKİSİ

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