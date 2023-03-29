29 Mart 2023, Çarşamba
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Yeniden Refah Partisi’nden CHP’ye “Erbakan” tepkisi: Erbakan Hocamızın adı ağzına bile yakışmıyor
CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Cumhur İttifakı'na katılan Yeniden Refah Partisi'ni hedef almış, "Kılıçdaroğlu, Erbakan hocamızın kemiklerinin sızlamasına müsaade etmeyecek." demişti. Öztrak'ın bu açıklaması yine oy kaygısını gözler önüne serdi. Ancak bu millet CHP'nin geçmişte merhum Erbakan'a yaptığı eziyeti unutmadı. Öyle ki Kemal Kılıçdaroğlu, merhum Başbakan Erbakan'ı hapse attırmak için Anayasa Mahkemesi'ne dilekçe veren CHP milletvekillerinden biriydi.