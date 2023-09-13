13 Eylül 2023, Çarşamba
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Yeni yılda zamlar ne kadar olacak? Kim ne kadar zam alacak? İşte rakamlar ve hesaplamalar
SGK ile ilgili en düşük emekli maaşı için ara zamlar gelecek. Emekli maaşı düzenlemesi için bütçe çalışmaları sürüyor. Ekim ayı yaklaşırken 'En düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak' sorusu gündemdeki sıcaklığını giderek artırdı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, en düşük emekli maaşı için çalışmaların sürdüğünü açıkladı. Emekli maaşı zammı için TBMM'nin açılmasıyla beraber harekete geçilmesi bekleniyor. Peki ocak ayında en düşük memur maaşı ne kadar olacak? Yeni yılda zamlar ne kadar olacak? Kim ne kadar zam alacak? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem değerlendirdi.