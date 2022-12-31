Yeni yılda hangi düzenlemeler olacak? EYT, e-Ticaret, konaklama vergisi…

Milyonlarca vatandaşın beklediği EYT düzenlemesinin taslak metni için geri sayım başladı. Metnin önümüzdeki hafta Meclis'e gelmesi bekleniyor. Peki yeni yılda başka hangi düzenlemeler olacak?

YENİ YILDA HANGİ DÜZENLEMELER OLACAK?

* EYT düzenlemesi Meclis'in gündemine gelecek

* e-Ticarete ilişkin düzenlemeler içeren kanun yürürlüğe girecek

* Konaklama vergisi yürürlüğe girecek

* Kuyumculara yetki belgesi şartı getirilecek

* Eğlence vergisi sıfırlanacak

* Binalarda yenilenebilir enerji zorunluluğu başlayacak

* Berber, kuaför ve güzellik salonları bir gün izin yapacak

* İngiltere ile ticarette "UKCA" dönemi başlayacak