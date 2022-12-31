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Yeni yılda hangi düzenlemeler olacak? EYT, e-Ticaret, konaklama vergisi…

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Giriş: 31.12.2022 10:55
Milyonlarca vatandaşın beklediği EYT düzenlemesinin taslak metni için geri sayım başladı. Metnin önümüzdeki hafta Meclis'e gelmesi bekleniyor. Peki yeni yılda başka hangi düzenlemeler olacak?

YENİ YILDA HANGİ DÜZENLEMELER OLACAK?

* EYT düzenlemesi Meclis'in gündemine gelecek

* e-Ticarete ilişkin düzenlemeler içeren kanun yürürlüğe girecek

* Konaklama vergisi yürürlüğe girecek

* Kuyumculara yetki belgesi şartı getirilecek

* Eğlence vergisi sıfırlanacak

* Binalarda yenilenebilir enerji zorunluluğu başlayacak

* Berber, kuaför ve güzellik salonları bir gün izin yapacak

* İngiltere ile ticarette "UKCA" dönemi başlayacak

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