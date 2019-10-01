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01.10.2019

Yeni yasama yılı başlıyor | Video

Türkiye Büyük Millet Meclisi iki buçuk aylık aranın ardından mesaisine yeniden başlıyor. TBMM Genel Kurulu, 27. Dönem 3. Yasama Yılı'nın başlaması dolayısıyla Meclis Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında özel gündemle toplanacak. Başkan Erdoğan, yeni yasama yılının açılış konuşmasını yapacak.

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