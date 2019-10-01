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01.10.2019
Yeni yasama yılı başlıyor | Video
Türkiye Büyük Millet Meclisi iki buçuk aylık aranın ardından mesaisine yeniden başlıyor. TBMM Genel Kurulu, 27. Dönem 3. Yasama Yılı'nın başlaması dolayısıyla Meclis Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında özel gündemle toplanacak. Başkan Erdoğan, yeni yasama yılının açılış konuşmasını yapacak.
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