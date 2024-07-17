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Yeni vergi paketi TBMM'de! Vergi düzenlemesi hangi başlıkları içeriyor?

ahaber.com.tr
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Giriş: 17.07.2024 11:25
Kurumlar vergisinden emekli primine IBAN kullanımından kaçak pos cihazına kadar birçok başlığı içeren vergi düzenlemesi Meclis'e sunuldu. Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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