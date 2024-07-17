Yeni vergi paketi TBMM'de! Vergi düzenlemesi hangi başlıkları içeriyor?

Kurumlar vergisinden emekli primine IBAN kullanımından kaçak pos cihazına kadar birçok başlığı içeren vergi düzenlemesi Meclis'e sunuldu. Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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