Yeni Parti kurultayında ikinci gün! Parti Meclisi ve YDK üyeleri belirleniyor: Yeni yönetim nasıl şekillenecek?

Yeni Parti'nin 1. Olağan Kurultayı ikinci gününde devam ediyor. Genel Başkan Özgür Özel'in yeniden seçildiği kurultayda bugün Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri belirlenecek. Yeni yönetimde kimlerin yer alacağı, Parti Meclisi'nin nasıl şekilleneceği ve Merkez Yönetim Kurulu'nun kaç kişiden oluşacağı merak konusu. A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş, Ankara'daki kurultay salonundan son gelişmeleri aktardı.