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Yeni MB Başkanı Fatih Karahan! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı

ahaber.com.tr
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Giriş: 03.02.2024 00:27
Güncelleme:03.02.2024 01:19
Hafize Gaye Erkan'ın görevden alınması sonrası Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, Merkez Bankası Başkanlığı görevine, Başkan Yardımcısı Fatih Karahan atandı. Karara göre, TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin ek 35. maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2. maddesi gereğince görevden alındı. Bu suretle boşalan TCMB Başkanlığı'na 1211 sayılı Kanun'un 25. maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2, 3 ve 7. maddeleri gereğince Başkan Yardımcısı Fatih Karahan atandı.
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