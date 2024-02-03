Yeni MB Başkanı Fatih Karahan! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı

Hafize Gaye Erkan'ın görevden alınması sonrası Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, Merkez Bankası Başkanlığı görevine, Başkan Yardımcısı Fatih Karahan atandı. Karara göre, TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin ek 35. maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2. maddesi gereğince görevden alındı. Bu suretle boşalan TCMB Başkanlığı'na 1211 sayılı Kanun'un 25. maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2, 3 ve 7. maddeleri gereğince Başkan Yardımcısı Fatih Karahan atandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN