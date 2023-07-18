Yeni Ercan Havalimanı kapılarını A Haber’e açtı

KKTC’yi dünyaya bağlayacak olan yeni Ercan Havalimanı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı tören ile 20 Temmuz’da açılacak. Başkent Lefkoşa'da geri sayım sürerken, yapımına 400 milyon Euro harcanan havalimanı kapılarını A Haber'e açtı. KKTC Ulaştırma Bakanı Prof. Dr. Erhan Arıklı, "Tarihi açılış için tüm hazırlıklar tamam" dedi.