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Yeni Ercan Havalimanı kapılarını A Haber'e açtı

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Giriş: 18.07.2023 11:44
KKTC’yi dünyaya bağlayacak olan yeni Ercan Havalimanı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı tören ile 20 Temmuz’da açılacak. Başkent Lefkoşa'da geri sayım sürerken, yapımına 400 milyon Euro harcanan havalimanı kapılarını A Haber'e açtı. KKTC Ulaştırma Bakanı Prof. Dr. Erhan Arıklı, "Tarihi açılış için tüm hazırlıklar tamam" dedi.
Yeni Ercan Havalimanı kapılarını A Haber’e açtı
Yeni Ercan Havalimanı kapılarını A Haber'e açtı
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