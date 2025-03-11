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Yeni dönem ve anlaşma Suriye’de binlerce kişi kutlama için sokaklarda!

Yeni dönem ve anlaşma Suriye’de binlerce kişi kutlama için sokaklarda!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 11.03.2025 08:47
Suriye hükümetinin YPG ile barış masasına oturup imza atması, Suriye'nin birçok kentinde kutlandı. Deyrizor, Rakka, Tartus gibi şehirlerde binlerce kişi sokaklara döküldü. Havai fişekler atıldı, özgürlük sloganları yankılandı. Camilerde selalar okundu. Gece boyu süren kutlamalar sabaha karşı son buldu.
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Yeni dönem ve anlaşma Suriye’de binlerce kişi kutlama için sokaklarda!
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