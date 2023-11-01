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Yeni bir savaş mı çıkıyor? Almanya Savunma Bakanı "Savaşa hazır olmalıyız" dedi

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Giriş: 01.11.2023 13:41
Katil İsrail'in Gazze'ye yönelik uyguladığı soykırıma ABD'nin koşulsuz destek vermesi ile Orta Doğu'da tansiyon yükselirken Avrupa'dan da dikkat çeken bir açıklama geldi. Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, savaşa hazır olmaları gerektiğini söyledi.
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