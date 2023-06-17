17 Haziran 2023, Cumartesi
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Yeni anayasa için kollar sıvandı! TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Yusuf Beyazıt A Haber’e konuştu
Yeni anayasa konusunda çalışmalar kısa süre içinde başlayacak. TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Yusuf Beyazıt sivil anayasa konusunda partilerin hemen hepsinden olumlu sinyaller aldıklarını söyledi. Tüm partilerin katılımıyla komisyon kurularak çalışmaların başlayacağını dile getirdi. Yusuf Beyazıt, geçen dönemde rekor sayıda gelen fezlekelerden tekrar milletvekili seçilemeyenlere ait bin 190 dosyanın iade edildiğini de anlattı.