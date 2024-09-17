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Yenge Hediye Güran ve 2 kuzeni adliyeye sevk edildi

Yenge Hediye Güran ve 2 kuzeni adliyeye sevk edildi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 17.09.2024 11:11
Güncelleme:17.09.2024 11:11
Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili soruşturma genişliyor. Gözaltında sorguda olan Narin'in yengesi Hediye Güran ve 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.  A Haber muhabiri Sinan Yılmaz detayları aktardı.
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