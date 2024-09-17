Yenge Hediye Güran ve 2 kuzeni adliyeye sevk edildi

Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili soruşturma genişliyor. Gözaltında sorguda olan Narin'in yengesi Hediye Güran ve 2 şüpheli adliyeye sevk edildi. A Haber muhabiri Sinan Yılmaz detayları aktardı.

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