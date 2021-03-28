Yazıcıoğlu suikastında FETÖ parmağı! Soruşturma nereden nereye geldi?

Muhsin Yazıcıoğlu’nun helikopter kazası sonucu şehit olduğu 25 Mart 2009’dan bu yana neler oldu? Soruşturma nereden nereye geldi? Hangi deliller FETÖ’yü işaret ediyor? Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman, Muhsin Yazıcıoğlu suikastının şifrelerini A Haber’de verdi.

25 Mart 2009'da meydana gelen helikopter kazasında merhum BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun da aralarında bulunduğu 5 kişi hayatını kaybetmişti. Vefatın ardından 12 yıl geçti. Yazıcıoğlu suikastının ardından FETÖ ilk birkaç yıl olayı örtbas etmekte başarılı oldu. FETÖ, Yazıcıoğlu suikastını 'Ergenekon cinayeti' olarak yutturmaya çalışarak kamuoyunun ve adli mercilerin zihnini bulandırmaya gayret etti. FETÖ, kendilerine muarız durumdaki birçok askeri söz konusu olayın faili gibi göstermeye çalışarak içeri attırma yarışına girdi. Böylelikle FETÖ, general kadrosundaki birçok ismi koltuğundan edip, örgüt mensuplarına yer açma derdindeydi. Fakat aradan geçen yıllar ve yeniden açılan soruşturmalar sonucunda Yazıcıoğlu suikastında FETÖ'nün parmağı olduğu anlaşıldı. İşte Yazıcıoğlu suikastında etkisi bulunan FETÖ'cü isimler…