Yasaklanan fosfor bombası kullanan İsrail insanlık suçu işliyor!

Gazze ve Lübnan saldırılarında fosfor bombası kullanılıyor. Yasaklanan fosfor bombasının kullanılması savaş suçu sayılıyor. Güvenlik Uzmanı ve Stratejist Prof. Dr. Uğur Özgöker, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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