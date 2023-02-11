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"Yarseli Barajı patladı" yalanına polisten "asılsızdır" anonsu

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Giriş: 11.02.2023 02:33
Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası Hatay’da "Yarseli Barajı patladı" yalanı vatandaşlar arasında kısa süreli bir paniğe neden oldu. İddia hakkında polis ekipleri "asılsızdır" anonsu yaptı. Diğer yandan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, A Haber'e yaptığı açıklamada "Hatay’da Yarseli Barajı’nın patladığı yönündeki iddialar asılsızdır." dedi. Kirişci, "Art niyetli çevreler millet-devlet kaynaşmasının olduğu bir süreci bozmak için büyük bir gayret gösteriyorlar." cümlelerine yer verdi. Ayrıca Bakanı Kirişci, "Bu süreçte resmi kurumların bilgilendirmeleri dışındaki malumata itibar edilmemesi büyük önem taşımaktadır." mesajını verdi.
Polisten asılsızdır anonsu
Polisten "asılsızdır" anonsu
Komutan: Baraj patlamadı
Komutan: "Baraj patlamadı"
Yarseli Barajı patladı yalanına yanıt
"Yarseli Barajı patladı" yalanına yanıt
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