11 Şubat 2023, Cumartesi
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"Yarseli Barajı patladı" yalanına polisten "asılsızdır" anonsu
Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası Hatay’da "Yarseli Barajı patladı" yalanı vatandaşlar arasında kısa süreli bir paniğe neden oldu. İddia hakkında polis ekipleri "asılsızdır" anonsu yaptı. Diğer yandan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, A Haber'e yaptığı açıklamada "Hatay’da Yarseli Barajı’nın patladığı yönündeki iddialar asılsızdır." dedi. Kirişci, "Art niyetli çevreler millet-devlet kaynaşmasının olduğu bir süreci bozmak için büyük bir gayret gösteriyorlar." cümlelerine yer verdi. Ayrıca Bakanı Kirişci, "Bu süreçte resmi kurumların bilgilendirmeleri dışındaki malumata itibar edilmemesi büyük önem taşımaktadır." mesajını verdi.