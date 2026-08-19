Yargıtay'dan emsal karar: "Yoruldum" maili istifa sayıldı, tazminat hakkı yandı

Çalışma hayatında milyonları ilgilendiren Yargıtay kararında, işverenine "Yoruldum" ifadelerinin yer aldığı e-posta gönderen çalışanın mesajı istifa olarak değerlendirildi. Mobbing gördüğünü ve çalışma koşullarından yorulduğunu belirten çalışanın tazminat talebinde yerel mahkeme çalışanı haklı bulurken, Yargıtay farklı değerlendirme yaptı. Kararda, e-postanın içeriğinin iş akdini feshetme iradesi taşıdığına hükmedilerek kıdem ve ihbar tazminatı talebinin reddedilmesi gerektiği belirtildi. Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, A Haber'de kararın çalışanlar açısından kritik ayrıntılarını anlattı.