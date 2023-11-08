Yargıtay’dan AYM üyeleri hakkında suç duyurusu! Can Atalay kararı…

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, bir ilke imza attı. Gezi Parkı Davası tutuklusu Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Can Atalay için "hak ihlali" kararı veren Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulundu. Karar bu yönüyle yargı tarihine geçti.

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