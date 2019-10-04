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04.10.2019

Yargıtay Ergenekon davası savcısı Mehmet Ali Pekgüzel'in cezasını onadı |Video

Son dakika haberi: Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Ergenekon davası savcısı Mehmet Ali Pekgüzel'e FETÖ üyeliğinden verilen 7 yıl 6 ay hapis cezasını onadı. Karara ilişkin ayrıntıları A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu canlı yayında aktardı.

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istenen, "Ergenekon" davası eski duruşma savcısı tutuklu sanık Mehmet Ali Pekgüzel'e 7 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti.

FETÖ'CÜ OLDUĞUNU KABUL ETMEMİŞTİ

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık Pekgüzel, bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılmıştı.

Karar aşamasına gelindiği belirtilerek son sözleri sorulan sanık Pekgüzel, ByLock programını yüklemediğini ve kullanmadığını iddia ederek, "Mahkemeye gelen belgeleri kabul etmiyorum. FETÖ/PDY üyesi değilim. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." demişti.

YARGITAY ONADI

Cumhuriyet savcısı ise dosya kapsamındaki delil durumu dikkate alınarak tutuklu sanığın cezalandırılması ve mevcut halinin devamına karar verilmesi yönünde mütalaasını sundu.

Mahkeme heyeti de sanık Pekgüzel'i 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırmıştı. Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Ergenekon davası savcısı Mehmet Ali Pekgüzel'e FETÖ üyeliğinden verilen 7 yıl 6 ay hapis cezasını onadı.

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