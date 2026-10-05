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Yargıda rüşvet soruşturması derinleşiyor: 8 şüpheli tutuklu, 2 firariye yakalama kararı
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Yargıda rüşvet soruşturması derinleşiyor: 8 şüpheli tutuklu, 2 firariye yakalama kararı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yargıda rüşvet soruşturmasında yeni ayrıntılar ortaya çıktı. İstanbul'daki bazı dava ve soruşturmalara maddi menfaat karşılığında müdahale edildiği iddialarına ilişkin dosyada 8 şüpheli tutuklandı, yurt dışında bulunan 2 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Dosyada isimleri geçen 5 hakim ve Cumhuriyet savcısı da görevden uzaklaştırıldı. Soruşturmanın dikkat çeken ayrıntılarından biri, İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın taraf olduğu davaya ilişkin iddialar.

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