Türkiye'den ihracatta rekor! 9 aylık ihracat 211 milyar dolara ulaştı

Türkiye'nin ihracatında yükseliş sürüyor. 9 aylık ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,2 artarak 211 milyar dolar seviyesine ulaştı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, açıklanan rakamların ardından yaptığı paylaşımda, bölgede yaşanan savaş ve krizlere rağmen Türkiye'nin kalkınma ve büyüme rotasında ilerlemeyi sürdürdüğünü belirtti. Türkiye'nin ihracat performansına ilişkin gelişmeleri A Haber muhabiri Oğuzhan Gültekin, Ankara'dan canlı yayında aktardı.