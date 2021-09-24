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Yanlış aşı iddiasına soruşturma! Sağlık Bakanlığı harekete geçti

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Giriş: 24.09.2021 10:30
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zafer Kurugöl bebeklere yanlış aşı yapıldığını iddia etmişti. Sağlık Bakanlığı yaşanan duruma tepki gösterdi, "İddialar kabul edilemez" denildi. Konuya ilişkin soruşturma başlatıldı. Sağlık Bakanlığı, “Mevcut aşı güvenliği alt yapımızın bu tür iddiaları haklı çıkarması mümkün değildir. Güçlü ve güvenli bir aşı takip sistemine sahibiz, aşılar depolardan kişiye uygulanış noktasına kadar barkod sistemi ile takip edilmektedir" ifadelerini kullandı. Açıklamada, soğuk zincirin kırılması veya sistemde herhangi bir aksaklık olması durumunda sistemin otomatik olarak uyarı verdiğini altı çizildi.
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