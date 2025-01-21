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Yangın faciasının tanıkları A Haber’de: Otelinde içinde ahşaptan yangın merdiveni var

Yangın faciasının tanıkları A Haber’de: Otelinde içinde ahşaptan yangın merdiveni var

Aslı Bilger Kutludağ
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 21.01.2025 12:07
Bolu’da 10 kişiye mezar olan Grand Kartal Otel’deki yangın faciasına tanık olan ve yardıma koşan gençler A Haber’e konuştu. Genç, “Panikle camlardan atlayan insanlar vardı. Elinde çocuğu olan bazı insanların bağırmaları vardı. Psikolojik olarak çok kötü bir an yaşadık.” dedi.
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Yangın faciasının tanıkları A Haber’de: Otelinde içinde ahşaptan yangın merdiveni var
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