Yalova Belediyesi'ndeki yolsuzluk davasında şoke eden gelişme

Yalova Belediyesi'ndeki yolsuzluk skandalına ilişkin dava sürerken ihale alan bir işadamının ifadesi ortaya çıktı. İş insanı Levent P, eski başkan yardımcısı Halit Güleç'in faturalarda oynayarak zimmetine para geçirmek istediğini ancak buna izin vermediğini öne sürdü.

Yalova Belediyesi'ndeki yolsuzluk skandalına ilişkin dava sürerken ihale alan bir işadamının ifadesi ortaya çıktı. İş insanı Levent P, eski başkan yardımcısı Halit Güleç'in faturalarda oynayarak zimmetine para geçirmek istediğini ancak buna izin vermediğini öne sürdü.