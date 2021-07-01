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Videolar Gündem Videoları Yalan siyasetinin hedefi Türkiye'yi parçalamak mı? A Haber canlı yayınında çarpıcı değerlendirmeler: Kemal Kılıçdaroğlu hazırlanmış bir projeyi uyguluyor

Yalan siyasetinin hedefi Türkiye'yi parçalamak mı? A Haber canlı yayınında çarpıcı değerlendirmeler: Kemal Kılıçdaroğlu hazırlanmış bir projeyi uyguluyor

A Haber
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Giriş: 01.07.2021 13:12
Zaman ayarlı yalanlar, sosyal medya üzerinden çarpıtmalar... Milli iradeye doğrultulan yeni silah sosyal medya mı? Cumhur İttifakı'na karşı karanlık operasyonların adresi neresi? Manipülatif medya'nın amacı ne? Esas amaç yeni bir kalkışma planı mı? Yalan terörüyle mücadele ne olmalı, neler yapılmalı? AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, Takvim Gazetesi Yazarı Bülent Erandaç ve Akademisyen Prof. Dr. Zakir Avşar, A Haber canlı yayınında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.
Hedef Türkiyeyi parçalamak mı? HEDEF TÜRKİYE'Yİ PARÇALAMAK MI?
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Hedef Türkiye'yi parçalamak mı?
Hedef Türkiye'yi parçalamak mı?
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