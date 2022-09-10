10 Eylül 2022, Cumartesi
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Yakalanan DEAŞ'lı elebaşı Abu Zeyd tutuklandı! Mahkemeden karar çıktı
DEAŞ'ın en önemli sözde üst düzey yöneticilerinden "Abu Zeyd/Üstad Zeyd" kod adlı terörist Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai tutuklandı.Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Balkanlar ziyareti dönüşünde Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai'nin yakalandığını açıklamıştı.