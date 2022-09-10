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Yakalanan DEAŞ'lı elebaşı Abu Zeyd tutuklandı! Mahkemeden karar çıktı

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Giriş: 10.09.2022 09:22
DEAŞ'ın en önemli sözde üst düzey yöneticilerinden "Abu Zeyd/Üstad Zeyd" kod adlı terörist Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai tutuklandı.Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Balkanlar ziyareti dönüşünde Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai'nin yakalandığını açıklamıştı.
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