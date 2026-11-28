Lal Denizli'ye derbi soruşturması! Tel örgüleri aşarak sahaya girmenin cezası ne?

İzmir'de 8 Kasım'da İmren Alaçatıspor ile Çeşme Belediyespor arasında oynanan Yarımada Derbisi'nde tel örgüleri aşarak müsabaka alanına giren Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli hakkında 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında yasal işlem başlatıldı. Söz konusu kanunda müsabaka alanına yetkisiz giriş için 3 aydan 1 yıla kadar hapis veya adli para cezası öngörülüyor.