Bakan Kurum'dan İstanbul’daki yağışlara ilişkin uyarı: “Zorunlu olmadıkça evden çıkmayın!”

İstanbul'da etkili olan şiddetli sağanak ve sel felaketinin ardından devlet tüm imkânlarıyla sahaya indi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, metrekareye 273 kilogram yağış düştüğünü, 48 noktada toprak kayması yaşandığını ve 3 bin 57 vatandaşın güvenli alanlara tahliye edildiğini açıkladı. Felaketin boyutunu gözler önüne seren verileri paylaşan Kurum, "Devletimiz milletimizin yanındadır. El birliğiyle tek bir mağdur vatandaş bırakmayacağız" diyerek güvence verdi. Yağışların devam edeceği uyarısında bulunan Bakan Kurum, vatandaşlara "Zorunlu olmadıkça evden çıkmayın" çağrısı yaptı.