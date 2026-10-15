İstanbul'da 3 can kaybı! Bakan Çiftçi: 58 bini aşkın personel sahada

Marmara Bölgesi'ni etkisi altına alan kuvvetli sağanak yağış ve sel felaketine ilişkin AFAD Koordinasyon Merkezi'nde kritik açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İstanbul'da 3 vatandaşın hayatını kaybettiğini, İstanbul ve Kocaeli'de toplam 6 kişiyi arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü duyurdu. Yağışların etkili olduğu bölgelerde 58 bini aşkın personelin görev başında olduğunu belirten Bakan Çiftçi, vatandaşlara sel riskine karşı hayati uyarılarda bulundu.