09 Eylül 2022, Cuma
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Yabancı profesörün harita provokasyonu tutmadı! Türk toprağını Ermenistan’a katan haritaya tepki
İstanbul'da bir kongrede, Amerika'da çalışan bir psikiyatri uzmanı paylaştığı harita ile büyük bir skandala imza attı. Çünkü o haritada Türkiye'nin en doğusundaki iller, Ermenistan'ın sınırları içerisinde gösterildi. Katılımcıların tepki gösterdiği o skandal nasıl yaşandı? İşte detaylar...