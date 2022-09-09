09 Eylül 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Yabancı profesörün harita provokasyonu tutmadı! Türk toprağını Ermenistan’a katan haritaya tepki

Yabancı profesörün harita provokasyonu tutmadı! Türk toprağını Ermenistan’a katan haritaya tepki

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 09.09.2022 16:25
İstanbul'da bir kongrede, Amerika'da çalışan bir psikiyatri uzmanı paylaştığı harita ile büyük bir skandala imza attı. Çünkü o haritada Türkiye'nin en doğusundaki iller, Ermenistan'ın sınırları içerisinde gösterildi. Katılımcıların tepki gösterdiği o skandal nasıl yaşandı? İşte detaylar...
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Harita provokasyonu tutmadı
Harita provokasyonu tutmadı
İzmir’in kurtuluşunun 100. yılında ATAK T129 helikopterlerinden zeybek gösterisi
İzmir'in kurtuluşunun 100. yılında ATAK T129 helikopterlerinden zeybek gösterisi
Payzın’dan 6’lı masaya sert eleştiri
Payzın'dan 6'lı masaya sert eleştiri
Başkan Erdoğan’dan cuma namazı sonrası önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan cuma namazı sonrası önemli açıklamalar
Yavaş Kılıçdaroğlu’na rağmen aday olur mu?
Yavaş Kılıçdaroğlu’na rağmen aday olur mu?
HDP desteği ile ihale alan İP’liler kim?
HDP desteği ile ihale alan İP'liler kim?
İşte İzmir’deki liyakatsiz atamalar
İşte İzmir'deki liyakatsiz atamalar
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
Millet İttifakı’nda ihale ve torpil gerilimi
Millet İttifakı'nda ihale ve torpil gerilimi
DEAŞ lideri adliyeye sevk edildi
DEAŞ lideri adliyeye sevk edildi
75 şüpheli gözaltına alındı
75 şüpheli gözaltına alındı
Başkan Erdoğan’dan Balkan turuna ilişkin paylaşım
Başkan Erdoğan'dan Balkan turuna ilişkin paylaşım
Daha Fazla Video Göster