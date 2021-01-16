WhatsApp “gizlilik sözleşmesi” tarihini erteledi!

Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, akşam saatlerinde bir açıklama yaprak geri adım atmış, 8 Şubat'ta yeni sözleşmeyi kabul etmeyenlerin hesaplarının silinmeyeceğini duyurmuş, bunu 15 Mayıs'a ertelemişti. Bir de gün boyu WhastApp hikaye bölümünde Türkiye'deki kullanıcılar için durum paylaşımları yaptı. Bu paylaşımlarda yeni gizlilik ilkelerine değinen şirket, daha önce defalarca yaptığı açıklamaları yineledi. İşte o paylaşımlar…