Vladimir Putin’den Başkan Erdoğan’a Sputnik V aşısı daveti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Soçi'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir görüşme gerçekleştirdi. İki liderin de son derece verimli olarak değerlendirdiği görüşme sonrasında Başkan Erdoğan ile Putin bina önünde kısa süre sohbet etti. Sohbet esnasında Putin, Başkan Erdoğan'ı üçüncü doz koronavirüs aşısı konusunda Rus yapımı Sputnik V aşısı olmaya davet etti. Başkan Erdoğan ise Putin'e "3.dozu ben de BioNTech olarak aldım" yanıtını verdi. İkili arasındaki gülümseten olay sonrasında Putin Başkan Erdoğan'a "Bir dahaki sefere o zaman" dedi. İşte o anlar...