Vize randevuları karaborsada: Randevu krizine inceleme başladı

Vize alabilmek için önce randevu almak gerekiyor. Ancak pek çok kişiye göre, asıl sorun tam da bu noktada başlıyor. Çünkü başvuru sistemlerinde randevu bulunamazken, aynı randevuların yüksek ücretlerle satıldığı iddia ediliyor. Bot yazılımlarla randevuların toplandığı, daha sonra yüzlerce hatta bin avroya varan fiyatlarla pazarlandığı yönündeki iddialar, artık Meclis gündeminde. Ticaret Bakanlığı da, konuyla ilgili yedi şirket hakkında inceleme başlatıldığını açıkladı.