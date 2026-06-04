CANLI YAYIN
Programlar Özel Video Gündem Yaşam Dünya Spor Ekonomi Teknoloji Televizyon Otomobil
Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Silahlı saldırı sonrası kimyasal sızıntı: "Kimyasal"dan etkilenen 6 polis taburcu edildi

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde mülk sahibi ile kiracı arasında çıkan tartışma, akılalmaz bir çevre felaketine ve yaralanmalara davetiye çıkardı. Silahlı saldırı sonucu delinen kimyasal dolu varillerden yayılan gaz, olay yerinde görev yapan 6 polis memurunu zehirledi. Bölgeye sevk edilen AFAD ve itfaiye ekipleri sızıntının dere yatağına ulaşmaması için zamanla yarışırken, hastaneye kaldırılan polislerin sağlık durumuna ilişkin sevindiren haber sabah saatlerinde geldi.

Sıradaki Videolar
Ahaber

Gündemden Videolar