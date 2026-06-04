Silahlı saldırı sonrası kimyasal sızıntı: "Kimyasal"dan etkilenen 6 polis taburcu edildi

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde mülk sahibi ile kiracı arasında çıkan tartışma, akılalmaz bir çevre felaketine ve yaralanmalara davetiye çıkardı. Silahlı saldırı sonucu delinen kimyasal dolu varillerden yayılan gaz, olay yerinde görev yapan 6 polis memurunu zehirledi. Bölgeye sevk edilen AFAD ve itfaiye ekipleri sızıntının dere yatağına ulaşmaması için zamanla yarışırken, hastaneye kaldırılan polislerin sağlık durumuna ilişkin sevindiren haber sabah saatlerinde geldi.